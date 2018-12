Gerard Piqué vai comprar clube em Andorra

Gerard Piqué prepara-se para comprar o clube FC Andorra. A notícia é dada como certa pelo Diari d'Andorra.

Depois de ter avançado para a reformulação da Taça Davis (ténis), através do grupo financeiro Kosmos, do qual Piqué é dono e presidente, o defesa central do Barcelona já tinha demonstrado a intenção de comprar um clube. O nome do escolhido era segredo... até agora.

O FC Andorra foi fundado em 1942 e disputa atualmente o Grupo 2 da Primeira Divisão da Região da Catalunha. Conta ainda com participações na Taça do Rei e tem uma Taça da Catalunha no seu palmarés.

O objetivo passa pela subida de divisão a nível regional e a entrada na liga espanhola.