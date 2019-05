Genk campeão pela quarta vez

Rui Vitória é campeão na Arábia e fica à espera do Benfica para voltar a festejar

O clube, nascido da fusão entre o Winterslag e o Waterschei em 1988, venceu anteriormente os campeonatos de 1999, 2002 e 2011.

Para festejar o título novamente já esta quinta-feira, o Genk necessitava de alcançar melhor resultado do que o segundo classificado, o Club Brugge, que perdeu com o Standard, em Liège, por 2-0, e ficou a quatro pontos do novo campeão (51 contra 47).

O Genk entra diretamente na fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima época e o Club Brugge terá de passar pela terceira pré-eliminatória para a lá chegar.