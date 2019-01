Gelson Martins vai ser operado ao nariz

Gelson Martins vai ser submetido a uma cirurgia ao nariz por forma a debelar um ligeiro problema respiratório detetado pelos médicos do Atlético de Madrid. A notícia foi avançada esta terça-feira pelo jornal espanhol AS, garantindo no entanto que o internacional português ainda deverá ser utilizado esta quarta-feira frente ao Girona, em partida a contar para a Taça do Rei.

Trata-se de um pequeno procedimento, que deverá ser realizado na quinta-feira, que não implicará um tempo de paragem significativo, mas irá resolver um pequeno desconforto que tem limitado Gelson, um jogador que ainda não se conseguiu impor na equipa treinada por Diego Simeone.

Gelson Martins contabiliza apenas onze jogos e um golo marcado ao serviço do Atlético de Madrid, clube para onde se mudou no último verão após ter rescindido contrato com o Sporting alegando justa causa na sequência dos incidentes de Alcochete.