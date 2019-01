Gelson Martins emprestado ao Mónaco

Gelson Martins está a caminho do Mónaco. De acordo com a imprensa espanhola, o Atlético de Madrid já tem tudo acertado para o empréstimo do internacional português que não se conseguiu impor na equipa de Diego Simeone, uma vez que fez apenas 12 jogos (446 minutos) e marcou um golo.

Este empréstimo insere-se na estratégia dos colchoneros em libertar alguns dos jogadores tidos como excedentários para poder inscrever o avançado Morata, para o qual decorrem negociações com o Chelsea.

O Mónaco, treinado por Thierry Henry, está a viver uma época difícil no campeonato francês, ocupando o penúltimo lugar da tabela, a três pontos da zona da permanência, contabilizando apenas três vitórias em 21 jornadas. NO clube do Principado, Gelson Martins irá partilhar o balneário com outro português, o médio Rony Lopes.