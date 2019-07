Gelson Martins assinou contrato com o Mónaco por cinco épocas

AS Monaco

Gelson Martins é oficialmente jogador do AS Monaco, tendo assinado um contrato válido por cinco temporadas, depois de cumprido a última metade da temporada no clube treinado por Leonardo Jardim.

O internacional português deixa assim o Atlético de Madrid, clube para onde se tinha transferido no início da época passada depois de rescindir contrato com o Sporting, na sequência do ataque à Academia, em Alcochete.

"Estou muito feliz por poder juntar-me ao AS Mónaco e estou ansioso por voltar a estar com o grupo para preparar a nova época. Apesar da situação difícil por que passámos, na temporada passada conseguimos mostrar algumas coisas boas e vou fazer tudo para ajudar o clube a atingir os seus objetivos", disse Gelson Martins ao site oficial dos monegascos.