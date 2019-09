Gedson é grande novidade na convocatória do Benfica

A chamada de Gedson Fernandes é a grande novidade na lista de convocados elaborada por Bruno Lage para a visita deste sábado do Benfica ao Moreirense, a contar para a 6.ª jornada da I Liga.

Em sentido contrário ao médio internacional português, que recuperou recentemente de uma lesão, Samaris ficou de fora.

Refira-se que Chiquinho (desinserção do tendão médio adutor, à esquerda), Conti (lesão muscular na região anterior da coxa direita), Gabriel (entorse do joelho direito, com lesão do ligamento lateral externo), Carlos Vinícius (lesão muscular na região posterior da coxa esquerda) e Florentino (lesão no menisco interno do joelho direito) continuam ausentes.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Odysseas e Ivan Zlobin;

Defesas: Jardel, Rúben, Ferro, Tomás Tavares, André Almeida e Grimaldo;

Médios: Taarabt, Caio Lucas, Fejsa, Rafa, Pizzi, Gedson Fernandes, David Tavares e Cervi;

Avançados: Jota, Raul de Tomas e Seferovic.