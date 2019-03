Gedson, Florentino, Jota, Leão e Miguel Luís entre os convocados da seleção sub-20

Derrota com a Polónia deixa Portugal de fora do Europeu sub-21 e Tóquio 2020

Gedson, que chegou a estar em dois particulares da seleção principal em setembro e outubro, com a Croácia (1-1) e Escócia (3-1), respetivamente, regressa aos sub-20, depois de também ter estado nos play-offs dos sub-21 com a Polónia, que eliminou Portugal.

O médio do Benfica poderá ser um dos nomes fortes para o Mundial de sub-20, mas a convocatória de hoje servirá para os jogos particulares com a Alemanha, na próxima sexta-feira, em Sandhausen, e com a Inglaterra, em 26 de março, em Penafiel.

Ambos são de preparação para o Mundial da categoria, que decorrerá de 23 de maio a 15 de junho na Polónia, e no qual a seleção das quinas vai integrar o Grupo F, com Coreia do Sul, Argentina e África do Sul.

Nas escolhas de hoje, o selecionador Hélio Sousa chamou ainda jogadores como Diogo Dalot (Manchester United) e Rafael Leão (Lille), jogadores que têm tido presença importante nas Ligas inglesa e francesa.

Outros nomes são Jota e Florentino, promovidos por Bruno Lage no Benfica, Rúben Vinagre, por vezes opção no Wolverhampton, ou Miguel Luís e Digo Leite, já chamados esta época às equipas principais de Sporting e FC Porto.

Lista de convocados:

Guarda-redes: João Virgínia (Everton, Ing), Diogo Costa (FC Porto) e Luís Maximiano (Sporting).

Defesas: Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (FC Porto), Diogo Dalot (Manchester United, Ing), David Carmo (Sp. Braga), Thierry Correia (Sporting), Romain Correia (Vitória de Guimarães) e Rúben Vinagre (Wolverhampton, Ing).

Médios: Florentino (Benfica), Gedson Fernandes (Benfica), Nuno Henrique (Chievo, Ita), Miguel Luís (Sporting) e Domingos Quina (Watford, Ing).

Avançados: Jota (Benfica), Nuno Santos (Benfica), Elves Baldé (Paços de Ferreira), Rafael Leão (Lille, Fra), Leandro Cardoso (Marítimo), Francisco Moura (Sp. Braga), Pedro Martelo (Sp. Braga), Francisco Trincão (Sp. Braga) e Mesaque Dju (West Ham, Ing).