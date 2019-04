Gabriel sofreu lesão nos ligamentos e não joga mais esta época

O Benfica anunciou esta quarta-feira que Gabriel sofreu "uma entorse no joelho esquerdo, da qual resultou uma lesão no ligamento lateral interno", informando que "o jogador não joga mais esta época". O médio, recorde-se, lesionou-se na primeira do dérbi de quarta-feira frente ao Sporting, em Alvalade, a contar para as meias-finais da Taça de Portugal

O médio brasileiro teve mesmo de ser substituído por Gedson Fernandes aos 18 minutos, depois de um lance com Raphinha em que, na tentativa de cortar a bola, acertou em cheio na perna do jogador do Sporting. Gabriel abandonou mesmo o Estádio José Alvalade auxiliado por canadianas.

Tendo em conta que este tipo de lesões costumam demorar cerca de dois meses a recuperar, Gabriel não volta a jogar esta temporada, uma vez que faltam cerca de seis semanas para acabar a I Liga, cuja última jornada se realiza no fim de semana de 18 e 19 de maio.