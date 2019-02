Futsal. Sporting esmaga líder Benfica

Numa onda de grande poder, traduzida em 18 vitórias consecutivas na Liga de futsal, o Benfica entrou melhor no dérbi 100, disputado no Pavilhão João Rocha. André Coelho (5') colocou o líder do campeonato na frente do marcador.

Mas o Sporting, que somou a 13.º triunfo seguido, deu pouco espaço ao rival. Dois minutos depois, Pedro Cary empatou e Dieguinho colocou os anfitriões na frente.Fábio Cecílio colocou a bola na própria baliza (29") e a necessitar de arriscar, o Benfica foi esmagado pela frieza adversária.

Com mais três golos (Cavinato, novamente Dieguinho e Guitta), o Sporting arrumou com o Benfica e aproximou-se da liderança, ficando agora a dois pontos do adversário deste sábado.