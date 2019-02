Futsal feminino. Espanha bate Portugal e é campeã europeia

Apesar do equilíbrio que tem pautado os jogos entre as rivais ibéricas, este domingo, na primeira edição do Europeu, Espanha foi mais feroz e eficaz. Ao intervalo, vencia já por 3-0, com golos marcados na primeira metade da etapa inicial - assinados por Mayte (4'), Anita (6') e Romero (10').

Portugal acusou o golpe duro de ficar com três golos de desvantagem aos 10 minutos, mas na segunda parte criou múltiplas ocasiões de golo em frente à baliza. Mas falhou ou foi incapaz de bater a guarda-redes Aguete. Ao contrário de Sotelo que, quando a seleção portuguesa arriscava tudo com guarda-redes avançada, acabou com as esperanças lusas ao fazer 0 4-0 aos 36'.

E o primeiro título europeu do futsal feminino vai para Espanha, orientada por Claudia Pons Xandri. A equipa de Luís Conceição terá de esperar pela próxima oportunidade. E não falhar.

Rússia no pódio

Numa fase final a quatro, Portugal tinha goleado a Ucrânia (5-1) e a Espanha a Rússia (5-0), nas meias-finais disputadas sexta-feira.

Ao início da tarde deste domingo, a Rússia chegou ao pódio ao bater a Ucrânia por 3-2, no desempate por grandes penalidades, após 2-2 no fim do tempo regulamentar.