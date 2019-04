Futebolista mais velho do mundo tem 74 anos e quer continuar até aos 90

Já aqui falámos do caso do guarda-redes de 47 anos do Seixal, nos distritais de Setúbal, mas quem entrou recentemente para o livro de recordes do Guinness foi o guardião iraquiano Isaac Hayik, que aos 74 anos defende a baliza dos israelitas do Maccabi Ironi Or Yehuda.

O veteraníssimo guarda-redes recebeu o diploma no fim de semana, quando cumpriu mais um aniversário, mas não quer ficar por aqui. "Acabo de cumprir 74 anos e acredito que posso estar na baliza até aos 90. Enquanto tiver forças, continuarei", afirmou ao El Mundo .

"Na última década, passei por três equipas. Sou um guarda-redes muito solicitado", brincou o jogador que atua na quinta divisão de Israel, país onde chegou nos anos 1950, tal como muitos judeus procedentes dos países árabes nessa altura. "Não tínhamos nada quando comecei a jogar futebol. Tinha uns seis anos", recordou.

Entretanto, foi passando de clube para clube, tendo conquistado a Taça de Israel ao serviço do Coaj Ramat Gan em... 1969, ou seja, há meio século. "Os meus companheiros e adversários podiam ser meus netos. Joguei contra netos de jogadores que enfrentei na década de 1960", realça, reconhecido pelos oponentes: "Antes dos jogos, saúdam-me e pedem-me selfies, mas quando o árbitro apita deixa de haver amigos e todos me querem marcar golos."

Antes de Hayik, o recorde de futebolista mais velho do mundo pertencia ao uruguaio Robert Carmona, que jogou o seu último encontro como profissional aos 53 anos, segundo o Guinness. "Disseram-me que não só sou o mais velho no futebol mas também em outros desportos com bola e em modalidades olímpicas. Não fumo nem bebo, vivo de forma muito desportiva e com cuidados com a alimentação. Além disso, treino e posso assegurar que os treinos são muito duros. São três por semana", rematou.