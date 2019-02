Futebol feminino. Taça cheia para Benfica e Braga abate o leão

Depois de ter sofrido o único golo da época na eliminatória anterior (5-1 fora ao Marítimo), o Benfica voltou à normalidade. A líder da Série D da II Divisão castigou o Ribeirão (Série A) por 21-0. Contas feitas, o Benfica encaminha-se para a Liga principal a um ritmo atómico: 335-1 em 20 jogos (16,75 golos por jogo). E Darlene (este sábado marcou sete) soma 91 em 19 jogos (média de 4,8 golos por jogo).

No jogo grande dos oitavos-de-final, o Sp. Braga voltou a levar a melhor sobre o Sporting, depois de ter ido vencer a Alcochete na primeira volta da Liga, por 2-0. No Estádio 1.º de Maio, as arsenalistas deram a volta ao marcador aberto por Tatiana, de penálti, aos 25 minutos, chegando ao 3-1 na segunda parte. Uchendo (48'), Keane (50') e Diana G (60') colocaram as lideres do campeonato nos quartos-de-final.

O Sp. Braga voltou a dar assim mais uma amostra de poderio sobre a grande rival, que esta época ainda não conseguiu ganhar às minhotas. Além das derrotas para campeonato e Taça, as leoas também foram batidas na Supertaça (4-5 nos penáltis, após 1-1 no final dos 120 minutos).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Já as arsenalistas somam 17 vitórias em 18 jogos entre campeonato (16) e Taça (dois), com uma diferença de golos assinalável: 86-6. ​​​​​​

Além de Sp. Braga e Benfica, estão apuradas ainda as equipas do Estoril, Futebol Benfica, Valadares Gaia, Atlético Ouriense e Clube Albergaria. Cadima e Sintra defrontam-se neste domingo. Arsenalistas e águias chegam-se à frente como grandes potências para a conquista do troféu no Jamor.

Resultados dos oitavos-de-final

Condeixa 1-2 (a.p.) A. Ouriense

Futebol Benfica 9-0 Quintajense

Clube de Albergaria 5-0 Seia FC

Benfica 21-0 Ribeirão 1968

Valadares Gaia 4-1 A-dos-Francos

Freamunde 1-8 Estoril

Sp. Braga 3-1 Sporting

Domingo, 17 de fevereiro

Cadima - Sintrense (14:00)