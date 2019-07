Frederico Varandas: "Temos de vencer tudo, tanto nas modalidades como no futebol"

Frederico Varandas não escondeu o sonho de ser campeão nacional já esta época. "Estamos todos aqui para vencer. Já muitos sócios me disseram 'presidente, este ano vamos ser campeões'. Tenho esse sonho. Fiz parte de uma geração em que estivemos 18 anos sem vencer. Depois fomos campeões duas vezes, mas já voltamos a um ciclo de 18 anos", começou por dizer à Sporting TV.

O presidente do Sporting falou este sábado na cerimónia de entrega dos emblemas aos sócios que completam 25 anos de filiação, no Pavilhão João Rocha e confessou que deseja o clube candidado a todos os títulos e de todas as modalidades: "A nossa missão não é apenas ser campeão. Temos de vencer tudo, tanto nas modalidades como no futebol. É por isso que trabalhamos para vocês, sejam cada vez mais felizes e nunca passem gerações de 18 anos sem ganhar."

O presidente leonino revelou o que está a fazer para que isso aconteça."Começámos a trabalhar nas fundações. Depois vem o chão, as paredes e, por fim, o teto. Os sócios têm uma missão, que é cuidar e zelar pelo Sporting. Temos de ser mais eficientes, competitivos e fortes. Não só em campo, mas também nas vendas, merchandising e na marca Sporting. O Sporting precisa de estabilidade e os sócios garantem-na", defendeu Varandas.