Frederico Varandas: "Diretor do Sporting foi agredido por 15 cobardes"

Frederico Varandas, presidente do Sporting, denunciou no final do jogo que um diretor dos leões foi agredido no estádio do Algarve. "Estiveram aqui os presidentes dos clubes, o primeiro-ministro, o Presidente da República, o secretário de Estado do Desporto e ainda o presidente da Federação. Que vejam o horrível do futebol. Um diretor do Sporting foi agredido por 15 cobardes e selvagens que não podem estar no desporto. Teve de receber assistência hospitalar", atirou.

De acordo com a RTP, o agredido terá sido o diretor das modalidades do Sporting, Miguel Albuquerque. "Isto é uma vergonha, há que ter coragem de banir estes selvagens todos", concluiu Frederico Varandas. "Desconheço. Mas se isso aconteceu, lamento imenso", reagiu por sua vez o presidente do Benfica.

O líder leonino abordou também a goleada, falando numa noite dura, mas num resultado exagerado. "É uma noite dura. O que se passou aqui é futebol. É um resultado extremamente enganador, mas por vezes o futebol não é justo. Se repetirmos 10 vezes o que fizemos até aos 60 minutos, talvez só em dois jogos estaremos a perder 0-2. A partir daí perdemos o controlo emocional e isso não pode acontecer numa equipa profissional. De qualquer forma, aos adeptos pouco interessa a justiça ou injustiça. Claro que dói" afirmou.