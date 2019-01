Francisco Trincão está muito perto de ser jogador da Juventus, diz o Tuttosport

Francisco Trincão, extremo de 19 anos do Sp. Braga, estará a "um passo" da Juventus, segundo o ​​​​​​​Tuttosport.No Dubai, à margem dos Globe Soccer Awards, o empresário português Jorge Mendes terá conversado com Fabio Paratici, diretor desportivo da vecchia signora, sobre a possível transferência do jovem jogador português.

A mesma publicação refere que Trincão poderia chegar à equipa de Cristiano Ronaldo e João Cancelo primeiro por empréstimo (a troco de dois milhões de euros), com a Juventus a ficar com uma opção de compra de 13 milhões, de maneira a que o negócio se situe nos 15 milhões de euros.

A publicação italiana refere também que a Juventus não é o único colosso italiano interessado em Francisco Trincão, com o Inter também muito atento ao jogador.

O jogador sagrou-se, ao serviço da seleção portuguesa, campeão europeu de sub-19 em julho de 2018, ainda com 18 anos. Com cinco golos, foi um dos melhores marcadores do torneio, juntamente com o colega Jota.

Esta época, o jovem jogador leva sete jogos pela equipa B do Sp. Braga e Abel Ferreira deu-lhe recentemente tempo de jogo na equipa principal dos bracarenses. Ao serviço da mesma, alinhou 28 minutos para a Taça da Liga (vitória no terreno do V. Setúbal, por 4-0) e quatro minutos na recente vitória caseira, por 2-0, frente ao Marítimo.