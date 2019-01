Francis Obikwelu vai fazer visita guiada antes do clássico

Vice-campeão olímpico nos Jogos de 2004, três vezes campeão europeu ao ar livre, uma vez campeão europeu em pista coberta, recordista nacional dos 100 e dos 200 metros, co-recordista europeu dos 100, Francis Obikwelu é, por direito próprio, uma figura histórica do atletismo português e do Sporting.

No próximo sábado, dia 12, dia do clássico com o FC Porto em Alvalade, a carreira e a vida do velocista estarão em destaque no Museu Sporting, com o próprio Obikwelu como anfitrião especial: é ele o convidado da Visita de Autor, iniciativa que os leões têm promovido com o intuito de aproximar os adeptos dos grandes ídolos da história do clube.

A partir das 11.00 da manhã, e durante uma hora, o atleta servirá de guia aos visitantes que acorrerem ao espaço e contará, na primeira pessoa, o percurso de vida e as muitas conquistas de um dos grandes nomes do desporto português.

A participação nesta atividade requer marcação prévia, por email ou por telefone, junto do Museu Sporting.