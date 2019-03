Promover Portugal com a ajuda de Ronaldo e da seleção nacional

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a secretária de Estado do Turismo anunciaram esta sexta-feira a intenção de assinar uma parceria para promover Portugal como destino turístico através da seleção nacional.

Numa visita à Cidade do Futebol, em Oeiras, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, afirmou que "a seleção nacional é uma marca que ultrapassa fronteiras, raças, religiões, diferentes estilos de vida ou culturas", reconhecendo igualmente "o papel inestimável que o futebol português tem feito pela promoção de Portugal".

O presidente da FPF, Fernando Gomes, assegurou que a entidade que dirige está "sempre disponível para levar nome de Portugal mais longe" e salientou que a organização de eventos, como a fase final da Liga das Nações ou a final da Supertaça Europeia ajudam "a abrir novos mercados turísticos, criar mais emprego e riqueza para Portugal".

O Turismo de Portugal e a FPF já promoveram em conjunto o país, nomeadamente na Rússia, durante o Campeonato do Mundo de 2018, e na China.

A seleção nacional joga esta noite no Estádio da Luz, com a Ucrânia, no início da qualificação para o Euro2020.