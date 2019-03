Fórmula 1. Novos pilotos, velhas lutas e mais ultrapassagens

Start your engines. A 70.ª edição do Mundial de Fórmula 1 está na grelha de partida, pronta a arrancar, este fim de semana, com o Grande Prémio da Austrália. Da pole-position, ainda não se sabe muito bem quem parte, embora apostar contra o carro que ganhou os últimos cinco títulos em disputa e contra o piloto que foi campeão em quatro desses cinco anos pareça uma manobra bastante arriscada.

Por isso, Lewis Hamilton e a Mercedes continuam a ser os nomes a bater, num ano em que a Ferrari volta a renovar a esperança de que desta é que é o regresso aos títulos que lhe fogem desde que Kimi Raikkonen ganhou por um ponto o Mundial de 2007, há 12 anos.