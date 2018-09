Football Leaks está de volta e com recado à PJ: "Apanhem-me se puderem"

Depois de cinco meses de inatividade, a página de Facebook do Football Leaks voltou a colocar uma mensagem, neste caso uma provocação à Polícia Judiciária, numa altura em que a revista Sábado revelou o nome do principal suspeito de ter roubado os emails do Benfica, que estará também associado ao portal que revelou vários contratos e documentos secretos de Benfica, FC Porto, Sporting e do fundo Doyen Sports.

A mensagem deixada no Facebook é esclarecedora. "@PJ looking for me? LOL #catchmeifyoucan (PJ à minha procura? Apanhem-me se puderem)"

O principal suspeito de ter entrado nos servidores informáticos do Benfica e alegadamente roubado emails é um jovem com menos de 30 anos, segundo revela a edição desta quinta-feira da revista Sábado.

Segundo aquela publicação, as autoridades acreditam que um português de nome Rui Pinto, que está em Budapeste, na Hungria, será o responsável. O jovem é considerado um "génio dos computadores", que já terá desviado "270 mil euros das ilhas Caimão".

Este alegado pirata informático terá ainda criado o Football Leaks, onde revelou informações do fundo de jogadores Doyen Sports, FC Porto, Sporting e Benfica. Segundo a Sábado, "está a ser investigado em Portugal e Espanha".