"Foi uma armadilha e acabei caindo", diz Neymar sobre acusação de violação

Acusado de violar uma mulher em Paris, o futebolista brasileiro Neymar usou as redes sociais para publicar um vídeo, onde assegura que "o que aconteceu foi totalmente o contrário do que falam". No final, antes de expor as mensagens que trocou com a mulher no WhatsApp, o futebolista diz que está a ser vítima de uma cilada: "Foi uma armadilha e acabei caindo. Que isso sirva de lição".

"Estou sendo acusado de estupro. É uma palavra pesada, uma coisa muito forte, mas é o que está acontecendo no momento", começou por dizer Neymar, que garante ter sido apanhado "de surpresa".

Neymar é alvo de uma queixa-crime apresentada por uma mulher que alega ter sido violada pelo internacional brasileiro em Paris, no passado dia 15 de maio. De acordo com a denúncia, que se tornou pública este sábado, a mulher diz ter conhecido Neymar pelo Instagram e que foi convidada pelo jogador do Paris Saint-Germain a viajar até Paris. Ali encontrou-se com o futebolista num hotel.

No relato feito às autoridades brasileiras, revelado pelo Globo Esportes, a mulher conta que o jogador chegou ao hotel embriagado, por volta das 20.00. Após uma troca de carícias, a mulher diz que Neymar se tornou agressivo, e mediante violência, praticou relação sexual contra a sua vontade.

No vídeo publicado nas redes sociais, o jogador nega as acusações: "Quem me conhece sabe do meu caráter, da minha índole, que jamais faria uma coisa deste tipo".

Segundo o jogador do Paris Saint-Germain, o que aconteceu com a mulher em Paris " foi o que acontece entre homem e mulher, entre quatro paredes". No dia seguinte, conta, a mulher pediu-lhe uma lembrança para o filho. "E eu ia levar", refere.

"Vou expor toda a conversa que tive com a menina. É íntimo, mas é necessário abrir, expor, para provar que não aconteceu nada demais", diz o futebolista brasileiro.

Antes de partilhar as mensagens que trocou com a mulher que o acusa de violação, Neymar diz que "é realmente triste, doloroso", que existam "pessoas que querem aproveitar-se, extorquir as outras pessoas".

Pai diz que Neymar é vítima de extorsão

Numa reação à acusação de violação de que o jogador do Paris Saint-Germain foi alvo, o pai e representante do futebolista disse no sábado que estão a tentar extorquir o seu filho.

Em declarações à estação televisiva Bandeirantes, Neymar da Silva Santos disse que o filho teve relações sexuais com a mulher que o acusa de violação, mas que estas foram consentidas por ambos.

O pai do futebolista diz que alegados representantes da vítima "são pessoas que tentam chantagear" Neymar, dizendo que estão preparados para elas.

"Infelizmente entristece-nos este tipo de situação, mas estamos tranquilos e à espera que a Justiça resolva, porque as acusações não são verdadeiras. Ela vai ter de pagar pelo que está a dizer e a Justiça vai resolver este caso o mais rápido possível", referiu.