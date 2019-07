Foi eleito o melhor em campo e recebeu um galo vivo como prémio

Se na I Liga o jogador eleito melhor em campo recebe uma placa como prémio, no Malawi parece ser bem diferente. Hassan Kajoke, avançado do Nyasa Big Bullets, marcou dois golos na vitória da sua equipa por 5-0 sobre o Karonga United e, no final, recebeu como prémio nada menos do que um... galo vivo.

Após o apito final, um adepto pediu para entregar o 'troféu' ao avançado, entrou em campo com uma caixa nas mãos e ofereceu o galo ao jogador que brilhou na partida do campeonato daquele país africano.

O jogador não se fez rogado e recebeu o prémio com um sorriso no rosto, posando para a fotografia com o galo.

De acordo com o portal britânico Ball Street Network, os prémios originais são tradição em África. Desde uma grande de cervejas no Zimbabué a um reforço de 5GB de dados móveis na África do Sul, passando por um par de sandálias no Gana, um cabaz no Botswana.