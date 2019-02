Fogo no centro de treinos do Flamengo. Seis dos 10 mortos eram jovens jogadores

Um incêndio de grandes proporções provocou esta madrugada a morte de dez pessoas e três feridos em estado grave no centro de treinos do Flamengo, no Rio de Janeiro. Os bombeiros foram chamados às 5.17 locais (mais duas horas em Portugal continental) e o fogo, de origem ainda desconhecida, foi dado como extinto cerca de duas horas depois. Os feridos foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na zona Oeste do Rio de Janeiro.

Dos dez mortos, seis eram jogadores com idades entre os 13 e os 16 anos, e quatro funcionários do Flamengo. Dois dos jovens atletas estavam em período de testes, segundo um dirigente do clube.

De acordo com o jornal O Globo, três jovens feridos no incêndio foram transportados para o Hospital municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Os feridos foram identificados como Cauã Emanoel Gomes Nuines, de 14 anos de Fortaleza e há três anos no Rio; Francisco Diogo Bento Alves, de 15, e Jonathan Cruz Ventura, também de 15. O caso mais grave é o de Jonathan, que tem 40% do corpo queimado.

De acordo com a TV Globo, a zona onde deflagrou o incêndio era uma parte antiga do centro - conhecido como o Ninho do Urubu - e que servia de alojamento para os futebolistas das categorias mais jovens do clube.

O plantel principal do Flamengo já adiou o treino que estava previsto para as nove da manhã desta sexta-feira (11.00 em Portugal Continental) e com o qual preparava o jogo da meia-final da Taça Guanabara, diante do Fluminense, do campeonato carioca, marcado para esta sábado, no Estádio do Maracanã. De acordo com algumas fontes, a partida deverá ser adiada. Para esta tarde está prevista uma reunião da federação de futebol do Rio de Janeiro para debater o assunto.

Começam entretanto a surgir reações de vários jogadores. "Que notícia triste! Vamos rezar por todos! Força, força, força", escreveu Vinicius Junior nas redes sociais, o jogador que deixou no verão o clube para assinar pelo Real Madrid.

Alguns dos principais clubes brasileiros já reagiram à tragédia e endereçaram mensagens ao Flamengo, casos do Fluminense, do Botafogo, Internacional, Grêmio e Vasco da Gama.