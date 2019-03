Florentino na agenda do Paris Saint-Germain

De acordo com o jornal francês Le Parisien, Florentino Luís, jovem médio do Benfica de 19 anos que foi lançado este ano na equipa principal pelo treinador Bruno Lage, está no radar do Paris Saint-Germain, o crónico campeão francês que é treinado pelo alemão Thomas Tuchel e que tem no plantel estrelas como Neymar, Mbappé, Di María, Dani Alves, Cavani, entre outros.

O diário parisiense garante que o PSG está no mercado à procura de um médio que jogue na posição seis, um jovem com futuro, e que inclusivamente já terá falado com Bruno Carvalho, empresário de Florentino. Com contrato com o Benfica até 2023, o médio tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Mas o Le Parisien garante que o emblema francês que tem como diretor geral o português Antero Henrique pretende baixar este valor, existindo até a possibilidade de Florentino ser contratado, mas permanecer mais um ano na Luz, na condição de cedido.

Florentino estreou-se pela equipa principal do Benfica este ano, no célebre 10-0 ao Nacional, no Estádio da Luz. Tem quase 70 internacionalizações pelos escalões jovens de Portugal e na seleção já foi coroado campeão europeu de sub-17 e sub-19. Disputou ainda o Campeonato do Mundo sub-20 em 2017, quando ainda era sub-18. No Benfica foi campeão de iniciados (2013/14) e juniores (2017/18), bem como finalista vencido na UEFA Youth League, em 2016/17.