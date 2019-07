Florentino Luís renova com o Benfica até 2024

Florentino Luís renovou esta terça-feira contrato com o Benfica até 2024, anunciou a SAD do Benfica. O jovem médio deverá ficar seguro por uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. Em outubro do ano passado, o médio tinha renovado até 2023, mas este novo acordo, além de acrescentar mais um ano ao contrato, permite ao jovem melhorar o seu salário e dobrar a cláusula de rescisão.

"Olho para o meu percurso na formação com muito orgulho porque foi um percurso muito bom. Tive a sorte de ter grandes condições, treinadores e colegas que me ajudaram a evoluir a cada treino e a cada jogo para chegar onde estou agora. Temos objetivos, mas tentamos sempre fazer as coisas passo a passo, viver o presente, porque, se assim não for, dificilmente conseguiremos atingir o que queremos",disse Florentino, em declarações à BTV.

O jovem médio de 19 anos estreou-se pela equipa principal na época passada, lançado por Bruno Lage, e chegou ao final da temporada com 14 jogos e um golo marcado em todas as competições. Nesta nova época é uma das grandes apostas e certamente irá merecer mais oportunidades.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Florentino Ibraim Morris Luís, Florentino para o futebol, é da geração de 99. Antes de começar no futebol no Real SC jogou futsal no Grupo Recreativo Tercena. Chegou ao Benfica em 2010/2011 como infantil para jogar futebol de 7 e fez o percurso todo da formação no Caixa Futebol Campus.

Campeão nacional pelo Benfica na época passada, tem ainda dois títulos a nível de seleções jovens - foi coroado campeão europeu de sub-17 e sub-19. Disputou ainda o Campeonato do Mundo sub-20 em 2017, quando ainda era sub-18. No Benfica foi campeão de iniciados (2013/14) e juniores (2017/18), bem como finalista vencido na UEFA Youth League, em 2016/17.

A estreia com a camisola do Benfica aconteceu a 10 de fevereiro, no campeonato português, no jogo marcado pela goleada histórica ao Nacional (10-0). Entrou aos 62 minutos para o lugar de Samaris e em meia hora de jogo deixou a sua marca com seis desarmes (o melhor da equipa), fez 27 passes completos e ganhou cinco duelos. "Muito feliz pela minha estreia numa noite memorável como esta. Agradeço a todos aqueles que estiveram presentes na caminhada até aqui!", escreveu Florentino no Twitter.