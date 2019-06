Jesus no Flamengo, o clube com mais adeptos que tem Zico como referência

Chama-se Clube de Regatas do Flamengo, mas é apenas conhecido como Flamengo, apesar de entre os adeptos existirem outros nomes, como Mengo, Mengão ou simplesmente Fla. O termo regatas vem do facto de ter sido fundado em 1895 para disputas de provas de remo. Mas rapidamente se tornou famoso pelo futebol.

O Flamengo é o clube com mais adeptos no Brasil - estima-se que sejam 39 milhões, que o tornam, segundo um estudo da agência de marketing desportivo Gerardo Molina-Euroamerica, no clube a nível mundial com mais apoiantes.

Entre as maiores conquistas desportivas destacam-se duas: O Mundial de Clubes e a Taça Libertadores, ambos conquistados em 1981, numa equipa onde alinhavam, entre outros, craques como Zico, Mozer, Júnior, Leandro, Adílio e Nunes, e que tinha Paulo César Carpegiani como treinador.

A nível nacional, o Flamengo venceu cinco títulos do Campeonato Brasileiro e a Copa União (edição do Campeonato Brasileiro de 1987 organizado pelo Clube dos 13), além de três Taças do Brasil, uma Taça dos Campeões, um Torneio Rio-São Paulo, uma Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo e trinta e cinco títulos do Campeonato Carioca, que o tornam no maior vencedor da competição regional.

Zico, internacional brasileiro, é provavelmente a figura maior da história do clube. O camisa 10 da Gávea esteve no Mengão praticamente a vida inteira (entre 1971 e 1983 e numa segunda passagem entre 1985 e 1989). Com Zico, o Flamengo conquistou 37 títulos nacionais e internacionais em 28 anos.

Outro internacional brasileiro da mesma geração, Junior, foi igualmente uma das figuras do clube carioca e o jogador de sempre que disputou mais jogos com a camisola rubro-negra. Foram 874 jogos, 77 golos e 20 títulos. Há também Leandro, internacional brasileiro ainda hoje considerado o melhor defesa direito que passou pelo Flamengo, que participou em 16 títulos do clube. Antes houve Dida (não confundir com o guarda-redes), um avançado que se notabilizou na década de 50 e que era o ídolo de Zico.

Dejan Petkovic, conhecido como o sérvio mais brasileiro do mundo, foi um dos heróis do tricampeonato carioca de 1999 a 2001, e ainda hoje é recordado na Gávea. Pelo Flamengo passaram ainda craques como Romário, ainda hoje um dos maiores artilheiros do clube, e Adriano (Imperador).

No elenco atual, e numa altura em que o clube procura reforços, há alguns jogadores conhecidos, casos do defesa Rodrigo Caio, do médio Diego (ex-FC Porto) e dos avançados Lucas Silva e Gabriel Barbosa (ex-Benfica).

O Flamengo ocupa atualmente o sexto lugar do Brasileirão, com três pontos a menos que o Palmeiras, e está apurado para os oitavos-de-final da Taça Libertadores e da Copa do Brasil.