Flamengo. Jesus vence Avaí e isola-se na frente do Brasileirão

O ex-benfiquista Gabriel Barbosa voltou a justificar a alcunha de 'Gabigol' e inaugurou o marcador, aos 11 minutos, reforçando a liderança dos marcadores, com 15 tentos, com o espanhol Pablo Mari a aumentar a vantagem, aos 32.

No início da segunda parte, aos 53 minutos, Reinier apontou o terceiro tento do 'Fla', que passou a somar 39 pontos, mais três do que o Santos, anfitrião no domingo do Athletico Paranaense.

Já em período de descontos, o Avaí, que segue no 20.º e último lugar do 'Brasileirão', com 10 pontos, ficou reduzido a 10 unidades, por expulsão de Gustavo Ferrareis.

Depois do desaire no reduto do Bahia, por 3-0, em 04 de agosto, o 'onze' de Jesus bateu consecutivamente Grêmio (3-1 em casa), Vasco da Gama (4-1 fora), Ceará (3-0 fora), Palmeiras (3-0 em casa) e agora Avaí.