Final da Taça da Liga vai ter dois videoárbitros

Fábio Veríssimo pede dispensa após polémica com o VAR no clássico

A final da Taça da Liga entre o FC Porto e o Sporting deste sábado (19.45 horas) no Estádio Municipal de Braga terá dois videoárbitros (VAR) anunciou o Conselho de Arbitragem.

Esta é uma medida, que já tinha sido adotada no Mundial 2018, é inovadora em Portugal e surge depois das polémicas que rodearam os jogos das meias-finais da Taça da Liga.

Assim sendo, além da equipa de arbitragem que na manhã deste sábado será anunciada para estar no campo, esta partida contará na Cidade do Futebol com outros dois árbitros no VAR, que terão ainda a ajuda de um assistente, que é denominado de AVAR.

Esta é uma medida que é também extensível para a final da Taça de Portugal, em maio.