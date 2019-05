Mais de mil milhões. Os onzes de luxo de Liverpool e Tottenham

Este sábado, por volta das 22.00 horas, se não houver prolongamento nem desempate por grandes penalidades, já se saberá o nome da equipa que vai suceder ao Real Madrid como vencedora da edição 2018/19 da Liga dos Campeões. Há já a certeza de que o novo campeão será inglês. Resta saber se o Liverpool vai festejar a sexta orelhona do seu historial; ou se o Tottenham se estreia a vencer a competição mais importante de clubes a nível europeu.

Olhando para os onzes prováveis que Jürgen Klopp (Liverpool) e Mauricio Pochettino (Tottenham) vão fazer alinhar chega-se já a uma conclusão: quando o árbitro eslovaco Damir Skomina der início ao jogo, dentro do campo vão estar 22 futebolistas que juntos têm um valor de mercado de mais de mil milhões de euros, mais concretamente 1,280 mil milhões de euros, de acordo com os dados do transfermarkt, site especializado no mercado de jogadores de futebol.

Do lado do Liverpool, o jogador mais valioso é Mohamed Salah. O internacional egípcio, de 26 anos, que está em Anfield desde 2017 (antes representou a Roma), está avaliado em 150 milhões de euros.

Aliás, na equipa da cidade dos Beatles os jogadores mais valiosos estão no ataque, pois o senegalês Sadio Mané tem um valor de mercado de 85 milhões e o brasileiro Firmino de 80. Ou seja, só este tridente atacante vale 315 milhões de euros.

No Tottenham há um jogador que faz toda a diferença: o internacional inglês Harry Kane, de 25 anos, avaliado em 150 milhões, tal como Salah. Segue-se na lista dos mais valiosos outro inglês, o médio Dele Alli, de 23 anos, com uma valor de mercado de 100 milhões. A fechar o pódio surge o avançado dinamarquês Christian Eriksen, 27 anos, que chegou do Ajax em 2013 e vale 85 milhões de euros.

Olhando para os onzes prováveis, mas em contraponto, os jogadores menos valiosos são Moussa Sissoko (Tottenham) e Matip (Liverpool). O médio francês dos spurs, de 29 anos, está avaliado em 18 milhões de euros, enquanto o internacional pelos Camarões, de 27 anos, vale 20 milhões.

Em termos globais, e apenas tendo em conta os onzes das duas equipas, o Liverpool tem um valor ligeiramente superior: 688 milhões de euros contra os 598 do Tottenham.

Para chegarem até à final da Champions (a segunda da história entre equipas inglesas, depois do Chelsea-Manchester United de 2008), o Liverpool eliminou o Bayern Munique nos oitavos-de-final, o FC Porto nos quartos e o Barcelona nas meias-finais. Já o Tottenham deixou pelo caminho o B. Dortmund, o Manchester City e o Ajax.

O onze provável e o valor do jogadores do Liverpool

Lloris - 30M

Trippier - 35M

Alderweireld - 40M

Vertonghen - 30M

Danny Rose - 25M

Harry Winks - 20M

Sissoko - 18M

Eriksen - 85M

Dele Alli - 100M

Min Son - 65M

Harry Kane - 150M

TOTAL: 688M

O onze provável e o valor dos jogadores do Tottenham

Alisson - 65M

Alexander-Arnold - 50M

Matip - 20M

Van Dijk - 75M

Robertson - 50M

Fabinho - 45M

Henderson - 28M

Wijnaldum - 40M

Salah - 150M

Firmino - 80M

Mané - 85M

TOTAL: 598M