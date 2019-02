Filipe Martins é o novo treinador do Feirense

O Feirense anunciou esta segunda-feira que Filipe Martins é o novo treinador da equipa, sucedendo a Nuno Manta Santos que foi demitido após a derrota frente ao Boavista, no Bessa, culminando uma longa série de maus resultados dos fogaceiros, que não vencem desde a 2.ª jornada, em Guimarães.

Filipe Martins, de 40 anos, deixa assim o Mafra, quinto classificado da II Liga, clube que tinha assumido no início da temporada, depois de três temporadas nas camadas jovens do Belas e quatro no Real SC, de Massamá, das quais as duas primeiras foi no comando dos juniores.

Esta é a primeira experiência do antigo defesa do Estrela da Amadora e do Estoril, entre outros, estando a estreia marcada para domingo na receção ao Sporting. Filipe Martins tem a tarefa de salvar o Feirense da despromoção, numa altura em que a equipa ocupa o último lugar da I Liga, com menos cinco pontos que a primeira equipa acima da linha de água, o Boavista.