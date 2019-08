Filipe Lima vence torneio challenge de Vierumäki

o golfista português Filipe Lima venceu este domingo o torneio de Vierumäki, prova finlandesa do Challenge Tour, que concluiu com um agregado de 274 pancadas (14 abaixo do par).

Filipe Lima, que há duas semanas terminou na segunda posição o Euram Bank Open, também do circuito Challenge, marcou 66 pancadas (seis abaixo), com seis 'birdies' (uma pancada abaixo), cinco das quais conseguidas nos primeiros nove buracos.

O golfista português, que arrecadou um prémio monetário de 32.000 euros e subiu 10 lugares, para oitavo, no ranking da segunda divisão do golfe europeu, fechou o torneio com uma pancada de vantagem sobre o sul-africano Brice Easton, que foi segundo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ricardo Santos, o outro português em prova, fez a pior das suas quatro voltas, marcando 74 pancadas, e acabou por descer do quinto para o 23.º lugar da geral.

O jogador algarvio concluiu o torneio com um agregado de 280 pancadas (oito abaixo), tendo marcado hoje dois 'birdies' e quatro 'bogeys'.