Filipa Martins apurada para a final dos Europeus de ginástica

A ginasta da Associação Cristã da Mocidade (ACM) terminou as votações do dia como a 22.ª mais bem classificada, com um total de 50,332 pontos, garantindo ao mesmo tempo a qualificação para os Jogos Europeus de Minsk.

Ao longo do dia, conseguiu 11,500 na trave, 12,366 no solo, 13,366 no salto e 13,100 nas paralelas assimétricas.

Disputam a final 27 atletas.

Igualmente da ACM, Mariana Pitrez encerrou a competição como 64.ª e Beatriz Cardoso foi a 68.ª. Também do mesmo clube, Beatriz Dias não chegou a competir por se ter lesionado nos treinos, na quarta-feira.