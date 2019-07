Filho de Zidane vai jogar no Desportivo das Aves

Enzo Zidane, futebolista francês que é filho do treinador do Real Madrid, vai jogar no Desportivo das Aves. Já tinha sido noticiado que o médio de 24 anos estava em negociações com o Vitória de Guimarães, mas afinal o destino do filho de Zinedine Zidane, que estava sem clube, será a Vila das Aves, a cerca de 17 quilómetros da cidade-berço.

A notícia foi confirmada este sábado de manhã pelo próprio treinador do Aves, Augusto Inácio, depois do jogo com o Tondela, ganho pelos avenses por 2-1. Enzo, que na última temporada jogou no Rayo Majadahonda da segunda liga espanhola por empréstimo do Lausanne (Suíça), junta-se esta tarde ao estágio que o Aves está a realizar no Luso, avança O Jogo.

O médio de 24 anos até teve, em 2016/17, uma estreia prometedora na equipa principal do Real Madrid, clube onde foi formado. Marcou um golo logo no primeiro jogo com a famosa camisola branca, num encontro da Taça do Rei contra a Cultural Leonesa. Mas depois saiu para o Alavés, onde não fez um único golo e jogou apenas um total de 155 minutos, e acabou por se transferir para o Lausanne, clube que o dispensou este ano.

Enzo não é o único filho de Zinedine Zidade a tentar seguir as pisadas do antigo Bola de Ouro francês, mas bem longe do sucesso alcançado pelo pai. Luca Zidane, guarda-redes de 21 anos que, tal como Enzo, foi formado no Real Madrid, ainda chegou a jogar com a camisola dos merengues na última temporada, mas na que acabou de arrancar foi já emprestado ao Racing de Santander, equipa do segundo escalão do futebol espanhol.