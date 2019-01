Filho de Domingos Paciência assina pelo Benfica

Formado pelo FC Porto, onde o pai foi um dos principais jogadores do clube na década de 1990, Vasco Paciência assinou esta quinta-feira um contrato válido com o Benfica até 2023.

Vasco é avançado - como o era Domingos Paciência e é também o irmão Gonçalo, atualmente no Eintracht Frankfurt -, tem 18 anos e chega à Luz proveniente do Boavista, para onde se tinha mudado no início da época. Pelos juniores axadrezados fez seis golos em 12 partidas e já tinha sido chamado aos convocados da equipa principal pelo treinador Jorge Simão.

O filho de Domingos vai atuar pelos juniores, equipa B e sub-23 do Benfica, onde encontrará também outro filho de um antigo colega de Domingos nos dragões: nada menos do que Rodrigo Conceição, filho do atual treinador portista Sérgio Conceição.