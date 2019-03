Figo: "Falam muito de Mbappé, Messi ou Cristiano e esquecem-se de Marega"

Luís Figo mostrou estar impressionado com as recentes exibições de Mousa Marega, jogador do FC Porto, e disse que o que o maliano tem feito pelos azuis e brancos é "extraordinário". O ex-internacional português vai mais longe, referindo que os meios de comunicação se esquecem do "avançado completo" dos dragões, quando se fala dos atuais craques do futebol.

"Moussa Marega está no seu melhor e o que faz no FC Porto é extraordinário. Nos dias de hoje, os media falam muito de jogadores como Mbappé, Messi, Salah ou Cristiano Ronaldo, e esquecem-se de Marega, que consegue coisas incríveis. É um avançado completo, capaz de marcar de todas as posições", referiu o ex-internacional português em declarações à página Orange Football Club.

Figo, internacional português em 127 ocasiões, destaca ainda que Marega tem tudo para "chegar ao nível de goleadores fantásticos, dentro do mesmo estilo, como Eto'o ou Drogba".

"Tem uma boa visão de jogo, boa técnica e impressiona no jogo aéreo. O que me agrada mais [em Marega] é que pode mudar sozinho o rumo de um jogo. É fantástico", referiu aunda Luís Figo.

Marega é um dos grandes destaques da época do FC Porto, tendo apontado 17 golos. A prestação na Liga dos Campeões tem sido de grande qualidade, ao marcar nos últimos seis jogos em que alinhou pelos azuis e brancos na prova rainha da UEFA. Com seis golos marcados está em igualdade com Messi e Tadic na perseguição ao goleador máximo da prova, Lewandowski, que tem oito remates certeiros.