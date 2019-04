Festejo à CR7 com Mourinho a ver em empate no Bonfim. Tondela respira melhor

Continua tudo muito embrulhado na luta pela permanência. O empate entre Vitória de Setúbal e Portimonense não garante ainda a permanência na I Liga a nenhuma das equipas, enquanto o Tondela recebeu e venceu o Boavista mas somente passou a respirar melhor.

No Bonfim, os sadinos passaram por algumas dificuldades mas chegaram ao golo aos 63 minutos pelo médio José Semedo, que festejou à boa maneira do amigo Cristiano Ronaldo, com o treinador setubalense José Mourinho a assistir num camarote do estádio. Ruster, de cabeça, empatou para os algarvios aos 87.

A formação orientada por Sandro Mendes passa assim a somar 32 pontos, mais cinco do que a primeira equipa melhor colocada na zona de despromoção, o Nacional, que esta sexta-feira recebe o Sporting. O Portimonense chega aos 33 mas ainda não está a salvo.

Quem também ainda não está a salvo, mas já respira melhor, é o Tondela. Um autogolo aos 17 minutos do central/médio boavisteiro Sparagna, que não jogava desde setembro, garantiu os três pontos para os beirões, que chegaram aos 31 pontos. O Boavista tem mais um.