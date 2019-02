Ferro renovou com cláusula de 100 milhões: "Sempre trabalhei para esta oportunidade"

Luís Filipe Vieira anunciou esta quinta-feira que Ferro, nome pelo qual é conhecido o defesa Francisco Ferreira, tinha renovado com o Benfica e tinha agora uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Agora com contrato até 2023, o jovem de 21 anos afirmou ao canal dos encarnados que sempre sonhou com este momento, recordando ainda palavras de Minervino Pietra quando se estreou frente ao Sporting.

Ferro afirmou que a sua situação atual no clube é "um orgulho" e que quer "retribuir a aposta". "Não vim para o Benfica com expectativas. Era para ver o que ia acontecer. Mas o sonho comanda a vida e eu tinha esse sonho. Depois senti que o clube acreditava em mim e apostava em mim. Sempre trabalhei para esta oportunidade, ela chegou, e agora quero atingir objetivos pessoais e os do clube", afirmou à BTV o defesa central ligado agora ao clube da Luz até 2023.

Recordou a sua estreia, logo frente ao Sporting, no Estádio da Luz, e diz que não houve tempo para pensar muito desde a lesão de Jardel até à sua entrada em campo. "Não me lembro de pensar muita coisa. Era a minha vez, a minha oportunidade, trabalhei durante oito ou nove anos para aquele momento. As coisas aconteceram com normalidade. É um misto de emoções, mas depois passa", explicou.

"Lembro-me das palavras do mister Pietra: 'os primeiros minutos vão custar'. Depois houve uma pausa e ele chamou-me outra vez e disse 'já passou, a partir de agora é a tua vez'".

Poucos dias depois da estreia, Ferro alinhou frente ao Nacional, apontando um dos dez golos do Benfica. "É incrível. E depois ouvir as pessoas a dizer o nome... Não dá para descrever. Nem sou de festejar, não há palavras", confessou o jovem.