Ferro chamado à seleção para render Pepe

Fernando Santos decidiu chamar o defesa-central Ferro, do Benfica, que assim rende Pepe que se lesionou no último jogo do FC Porto diante do V. Guimarães.

O jogador de 22 anos estreia-se desta forma na principal seleção nacional, depois de ter representado Portugal nos escalões de sub-17, sub-18, sub-19, sub-20 e sub-21.

Ferro é assim mais uma opção para o selecionador nacional para os jogos com a Sérvia (sábado em Belgrado) e com a Lituânia (dia 7 em Vilnius), ambos de apuramento para o Euro 2020.