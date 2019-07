Felipe: "João Félix duplicará ou triplicará o valor dele daqui a um ano"

O antigo central portista Felipe, reforço do Atlético Madrid para 2019-20 tal como o ex-benfiquista João Félix, desdobrou-se em elogios ao agora companheiro de equipa, assegurando que o jovem internacional português vale cada um dos 126 milhões de euros investidos na sua contratação. "Temos que estar tranquilos. João Félix, provavelmente, daqui a um ano vai duplicar ou triplicar o valor dele", afirmou o brasileiro, em entrevista à Marca .

"É um grande jogador, em Portugal nós víamos que ele estava muito avançado para a idade dele. É inteligente, rápido, executa muito bem os seus movimentos e agora está na minha equipa, vai poder ajudar-me. Em Portugal era meu rival e tinha que lutar contra ele. Era difícil porque tem muita qualidade, é um menino que ainda tem muito que crescer e vai dar muitas alegrias aos adeptos do Atlético", acrescentou.

Na mesma entrevista, Felipe também elogiou Héctor Herrera, que tal como ele se mudou neste verão do Dragão para o Wanda Metropolitano. "É um grande amigo. A sua entrega é máxima, gosta de chegar cedo aos treinos, é muito inteligente, lê muito bem o jogo e faz a diferença", frisou.

"Perna dura, João, perna dura!"

João Félix não é apenas um dos jogadores em maior destaque do Atlético Madrid pelo que custou mas também pelos pormenores de grande classe que tem mostrado nos treinos do centro de treinos de Los Ángeles de San Rafael. Porém, Diego Simeone quer que o jovem internacional português adote uma atitude mais agressiva em campo, nomeadamente no aspeto defensivo.

"Forte, forte João", é uma frase que o argentino tem proferido várias vezes desde segunda-feira, quando o ex-benfiquista se começou a treinar no emblema colchonero. "Perna dura, João, perna dura!", "roubar, não olhar" ou "mete a perna" são indicações que o jovem de 19 anos tem ouvido da boca do seu novo técnico.

Para aperfeiçoar o aspeto defensivo, João Félix tem sido colocado em exercícios de um contra um frente a alguns dos jogadores mais criativos do Atlético Madrid, como Correa ou Vitolo, com el cholo a corrigir-lhe o posicionamento do corpo. "Tens que te pôr assim [lateral, em vez de frontal]" ou "não retrocedas, meta a perna", têm sido algumas das indicações dadas por Simeone.