Felipe esclarece conversa de dedo em riste com Sérgio Conceição

FC Porto perde 27 jogos depois mas Adrián deixa eliminatória com AS Roma em aberto

O defesa brasileiro Felipe, do FC Porto, explicou esta quinta-feira através de uma mensagem deixada nas redes sociais o episódio protagonizado com o treinador Sérgio Conceição no final do jogo de terça-feira com a Lazio, da Champions, que os dragões perderam por 2-1.

Nas imagens televisivas captadas após o final do encontro com os italianos, o brasileiro parece estar a discutir com o treinador com dedo indicador apontado à cara de Sérgio Conceição. O assunto mereceu um amplo debate, sobretudo nas redes sociais, e por isso o central brasileiro decidiu dar a sua versão dos factos, desmentindo qualquer problema com o treinador portista.

"Deixo aqui uma palavra de agradecimento ao mister, que após um jogo tão intenso e difícil quis tranquilizar-me sobre um lance de disputa com o adversário. Vamos seguir acreditando e lutando pelos nossos objetivos", escreveu o jogador brasileiro.

O FC Porto, através do diretor de comunicação, Francisco J. Marques, já tinha minimizado o incidente. "A indignação de Felipe não é com Sérgio Conceição, que o está a alertar para o perigo de expulsão, mas sim com uma situação de jogo. No plantel do FC Porto discute-se quando se tem de discutir, mas a autoridade do treinador é inquestionável", assinalou o diretor de comunicação dos portistas.