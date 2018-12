Feirense e Desportivo das Aves seguem para os oitavos de final

O Feirense apurou-se esta quarta-feira para os quartos de final da Taça de Portugal, ao eliminar o Paços de Ferreira, da II Liga, no desempate por grandes penalidades, depois do empate a um golo registado após o prolongamento.

No final dos 90 minutos, registava-se um empate sem golos. E no prolongamento, foi a equipa do Paços quem se colocou em vantagem, com Marco Baixinho a marcar na sequência de um pontapé de canto. Aos 113' minutos, a equipa de Nuno Manta Santos repôs a igualdade com um remate certeiro de fora da área de Tiago Silva.

No desempate por penáltis, o apuramento sorriu aos homens de Santa Maria da Feira, já que o guarda-redes Brígido defendeu duas grandes penalidades. Quase 27 anos depois, o Feirense volta a marcar presença nos quartos-de-final da Taça de Portugal.

O jogo esteve interrompido durante alguns minutos no prolongamento devido a uma quebra de energia nos postes de iluminação do Estádio Marcolino de Castro, numa altura em que o Paços estava em vantagem.

No outro jogo disputado na tarde desta quarta-feira, o Desportivo das Aves recebeu e venceu o Desportivo de Chaves, por 2-0, com golos de Baldé e Vítor Gomes durante a segunda parte. Os avenses, recorde-se, são os atuais detentores do troféu, depois de na final da época passada terem batido o Sporting de Jorge Jesus no Estádio Nacional.