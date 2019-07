Federer vence Nadal e está na final de Wimbledon

O suíço Roger Federer garantiu esta sexta-feira a presença na final do Torneio de Wimbledon ao vencer, nas meias-finais, o espanhol Rafael Nadal, por 3-1, com os parciais de 7-6 (7-3), 1-6, 6-3 e 6-4.

Esta é a 12.ª vez que o tenista suíço vai marca presença no jogo decisivo do Grand Slam inglês, sendo que no domingo irá tentar frente ao sérvio Novak Djokovic conquistar o seu nono título em Wimbledon.

Curiosamente, esta será a terceira vez que os dois tenistas vão encontrar-se na final deste torneio, sendo que nas duas anteriores o sérvio saiu vencedor, em 2014 e 2015.