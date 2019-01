Federer vence "choque de titãs" com Serena Williams

E logo no primeiro dia do ano, um jogo que fica para a história do ténis. Roger Federer e Serena Williams, dois supercampeões que em conjunto somam 43 títulos do grand slam, defrontaram-se pela primeira vez nas suas carreiras e o suíço saiu vitorioso na partida de pares mistos da Taça Hopman, um torneio de exibição que serve de preparação para o Open da Austrália.



Mas o resultado final - a equipa da Suíça, atual detentora do título, ganhou por 2-0 - terá sido o que menos importou para os mais de 14 mil espetadores em Perth, um recorde do torneio, e para os próprios tenistas, que abandonaram o court entre selfies e elogios mútuos. É que se a imprensa australiana tinha rotulado o embate entre Federer e Serena - que fizeram equipa, respetivamente, com Belinda Bencic e Frances Tiafoe - como o mais esperado desde a partida de 1973 em que Billie Jean King derrotou o também multititulado Bobby Riggs, naquela que ficou conhecida como a "batalha dos sexos", os dois campeões parecem não ter desiludido as expectativas.

"Deu um gozo enorme. Que prazer e que honra. Obrigado por terem possibilitado isto", reagiu Federer no final do encontro. O recordista de títulos masculinos (20) do grand slam - que engloba os quatro maiores torneios do mundo, Austrália, Roland Garros, Wimbledon e Estados Unidos da América - e considerado por muitos como o melhor tenista de todos os tempos, admite que, apresar da vitória desta terça-feira, teve dificuldades em responder ao poderoso serviço de Serena Williams. "Estava nervoso a devolver as bolas. As pessoas falaram muito sobre o serviço dela e agora percebi porque é tão bom, porque simplesmente não se consegue prever".



Quanto a Serena, apresentou apenas uma queixa: que esta "grande experiência" tenha terminado tão depressa. "Fiquei com pena que tivesse de terminar, estava a começar a aquecer. Foi tão divertido, nós crescemos juntos. Federer é ótimo, tanto dentro como fora de campo. O seu serviço é super-subestimado, tem um serviço brutal, não se consegue prever", reforçou a norte-americana de 37 anos - curiosamente a mesma idade de Federer -, que apesar de estar na 15º posição do ranking WTA conta com 23 títulos do Grande Slam no seu currículo e marcou a modalidade neste século.



Roger Federer é atualmente o número três da tabela masculina e juntamente com Serena passaram já 621 semanas como líderes mundiais dos respetivos rankings. A Taça Hopman é composta por dois grupos de quatro equipas nacionais, em que cada uma joga duas partidas de singulares e uma de pares mistos. A final é disputada pelos vencedores de cada um dos grupos. A Suíça vai agora defrontar a Grécia, enquanto os EUA vão jogar com o Reino Unido.