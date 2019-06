Federer e Nadal vencem e marcam encontro um com o outro

O tenista suíço Roger Federer, terceiro cabeça de série, qualificou-se para as meias-finais do torneio de Roland Garros, segunda prova do Grand Slam de 2019, ao vencer o seu compatriota Stan Wawrinka. Federer, terceiro do ranking mundial, necessitou de três horas e 40 minutos para afastar o 24.º da hierarquia por 7-6 (7-4), 4-6, 7-6 (7-5) e 6-4.

Nas meias-finais, o tenista suíço, de 37 anos, vencedor da prova em 2009, vai defrontar o espanhol Rafael Nadal, campeão em título e segundo cabeça de série da prova, que esta terça-feira afastou o japonês Kei Nishikori, sétimo pré-designado, em três sets (6-1, 6-1 e 6-3).

Federer volta assim a uma meia final sete anos depois (a últimavez tinha sido em 2012), ele que há quatro anos não pisava o saibro de Roland Garros. Já Nadal apurou-se para a 12.ª meia final em 14 anos no open de Paris.

Será o sexto duelo da história entre Federer e Nadal em Roland Garros e tal como o primeiro, disputado em 2005, também acontecerá nas meias-finais. Os restantes (2006, 2007, 2008 e 2011) foram na final e sempre com triunfo do maiorquino, que assim conquistou contra o suíço quatro dos seus 11 títulos na prova.