Federação espanhola revela árbitro da final da Liga das Nações

O árbitro espanhol Undiano Mallenco é o escolhido para apitar a final da Liga das Nações entre Portugal e Holanda, anunciou esta sexta-feira a Federação Espanhola de futebol.

Roberto Alonso Fernández e Juan Carlos Jiménez vão ser os assistentes, Matheu Lahoz será o 4.º árbitro e Juan Martínez Munuera e Alejandro Hernández vão estar no VAR no jogo de domingo (19.45) no Estádio do Dragão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Undiano Mallenco vai assim despedir-se de uma carreira em que dirigiu 139 jogos internacionais e um recorde de 348 encontros no campeonato espanhol, num total de 19 anos de carreira. Também participou no Mundial 2010 e três Campeonatos do Mundo sub-20.