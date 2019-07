FC Porto vence Varzim em jogo treino

O FC Porto venceu esta quarta-feira o Varzim, por 4-0, em jogo-treino realizado à porta fechada no centro de treinos do Olival. Os golos do triunfo portista foram marcados por Soares (53' e 81'), Nakajima (60') e Óliver (63').

Sérgio Conceição utilizou os seguintes jogadores: Vaná, Tomás Esteves, Diogo Queirós, Diogo Leite, Manafá, Bruno Costa, Loum, Romário Baró, Madi Queta, Fernando Andrade e Zé Luís; Diogo Costa, Mouhamed Mabye, Alex Telles, Danilo, Sérgio Oliveira, Óliver, Otávio, Corona, Galeno, Nakajima, Soares e Fábio Silva.

Este foi o segundo teste da época para os dragões, depois da goleada aplicada ao Águeda (6-0).

Fora do jogo e entregues ao departamento médico estiveram, Pepe, que realizou treino condicionado, e André Pereira, que contraiu uma distensão muscular na coxa direita. Osorio e Aboubakar, por sua vez, fizeram trabalho específico.

Os Dragões voltam a treinar esta quinta-feira, às 10.00 e às 17.00, no Olival.