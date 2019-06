FC Porto tem pré-acordo com Nakajima

O FC Porto anunciou esta quarta-feira, no Porto Canal, ​​​​que chegou a um pré-acordo com Shoya Nakajima, avançado do Al-Duhail e que jogou no Portimonense na última temporada e meia em que fez 15 golos em 47 jogos.

Esta já não é a primeira vez que os dragões mostram interesse na contratação do japonês, 24 anos. Antes de se mudar para o Al-Duhail a troco de 35 milhões de euros, falou-se numa ida para o Dragão, que não chegou a acontecer.

Tem contrato até 2023 com a equipa treinada pelo português Rui Faria, ex-adjunto de José Mourinho.

O que falhou com Bruma?

O FC Porto explicou ainda o que falhou na aquisição de Bruma. Segundo os portistas tudo começou num jogo dos dragões no Olival, em que Cátio Baldé foi espetador, em que o empresário disse que Bruma teria interesse em jogar nos azuis e brancos. E foi assim que as negociações começaram.

Na versão apresentada no programa Mercado, no Porto Canal, a proposta inicial seria na ordem dos oito milhões e o ordenado do jogador rondaria os 1,4 milhões de euros por ano. Mas o pré-acordo entre o agente e o FC Porto, caiu por terra dias mais tarde quando o agente pediu um aumento da comissão pela transferência e o salário do jogador também subiu em relação ao inicialmente falado.

No entanto segundo o agente, dirigentes do clube holandês estiveram na madrugada dests quarta-feira em Lisboa para reunir com o ainda futebolista do Leipzig e terão apresentado uma proposta superior à dos dragões.