Danilo tem entorse no tornozelo e Otávio uma rotura muscular. Os dois jogadores saíram lesionados da vitória caseira frente ao Moreirense, por 4-3, para os oitavos de final da Taça de Portugal, Otávio saiu logo aos 12 minutos e Danilo aos 78.

Os dois jogadores juntaram-se assim a Aboubakar na lista de lesionados, embora o clube não tenha revelado qual o tempo de paragem estimado para cada um dos dois futebolistas.

O FC Porto voltou esta quarta-feira aos treinos, já a preparar a receção no ao Rio Ave, no domingo, às 15:00, a contar para a 14.ª jornada da I Liga. Os dragões voltam a treinar na quinta-feira, a partir das 10:30, no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia.