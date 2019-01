FC Porto oficializa Fernando Andrade

A força do Dragão, a barra de de Casillas e o golo de Militão

O FC Porto oficializou esta sexta-feira a contratação do avançado brasileiro Fernando Andrade, ex-Santa Clara, que assinou um contrato válido por quatro épocas e meia e vai vestir a camisola número 37.

O atacante de 25 anos vai começar já esta sexta-feira com o plantel azul e branco, atingindo o ponto mais alto da carreira depois de ter representado São Caetano, Vissel Kobe, Guarani, Rio Branco, Oriental, Penafiel e Santa Clara.

"Desde que cheguei a Portugal, disse a pessoas bem próximas que a minha vontade era jogar no FC Porto, isso há três anos e meio. Hoje estou a ter essa oportunidade e este é um sonho realizado para mim. Estou muito feliz. A partir do momento que dei a minha palavra ao presidente, não tive qualquer dúvida", afirmou Fernando Andrade, citado pelo site do FC Porto.

"Quando estava no Brasil já acompanhava bastante o FC Porto. Lembro-me de ver o Carlos Alberto ser campeão europeu na equipa treinada por José Mourinho. Nunca fui muito próximo dele mas tenho amigos em comum com o Carlos Alberto e lembro-me dele a ser campeão europeu pelo FC Porto, quando eu ainda era pequeno. Essa vontade de jogar aqui, essa ligação ao FC Porto, já vem lá do Brasil, não é de agora", acrescentou.