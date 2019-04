FC Porto garante presença na final four da Youth League

A equipa de sub-19 do FC Porto garantiu esta terça-feira, pela segunda vez consecutiva, a presença na final four da UEFA Youth League ao vencer, no Olival, os dinamarqueses do Midtylland, por 3-0.

A equipa treinada por Mário Silva abriu o marcador logo aos 15 minutos através do médio senegalês Mor Ndiaye, tendo na segunda parte aumentado a vantagem comgolos de Afonso Sousa (77') e Gonçalo Borges (89').

O FC Porto é assim a primeira equipa a garantir a presença nas meias-finais que vão disputar-se em Nyon, na Suíça, ficando agora à espera dos outros três potenciais adversários que sairão dos jogos Barcelona-Lyon, Chelsea-Dínamo Zagreb e Hoffenheim-Real Madrid.