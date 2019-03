FC Porto esclarece lesão sofrida por Alex Telles

Alex Telles sofreu uma burcite (inflamação) na anca direita no decorrer do jogo com o Sp. Braga, no sábado, informaram os dragões este domingo no boletim médico divulgado no site oficial do clube. O FC Porto, contudo, não deu mais pormenores sobre a lesão, nem tão pouco o tempo de paragem a que o brasileiro está sujeito, mas é provável que falhe o jogo desta terça-feira, outra vez frente ao Sp. Braga, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O defesa brasileiro sofreu a lesão no momento em que apontou a grande penalidade que na altura permitiu aos dragões empatar o jogo, que viriam depois a vencer por 3-2.

Além de Alex Telles, no boletim médico continuam Bruno Costa (treino condicionado), Aboubakar (treino integrado condicionado), e Marius, que realizou também tratamento, a contas com microrrotura no adutor da coxa direita, contraída ao serviço da equipa B.